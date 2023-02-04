Eski ABD'li yetkili, Erdoğan'ın siyasi oyunlar oynadığını iddia etti

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:54

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:55

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Yunanistan merkezli SKAI TV'ye verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

John Bolton, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin NATO'yu kesinlikle istikrarsızlaştırdığını" savundu.

Bolton, "Erdoğan yönetiminin, bana göre Rus S-400 hava savunma sisteminin satın alınmasıyla başlayan uzun bir hamle listesi var" ifadelerini kullandı.

"ABD, TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILMASI İÇİN İNİSİYATİF ALMALI"

Türkiye'de Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere değinen Bolton, "Eğer Erdoğan seçimlere hile karıştırmaya çalışırsa, o zaman Türkiye'yi NATO'dan çıkarmayı ya da en azından üyeliğini askıya almayı düşünmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin, NATO'dan "çıkarılmasına" yönelik ABD'nin "inisiyatif" alması gerektiğini savunan Bolton, "NATO tüzüğünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak mevcut uluslararası hukuk doktrini uyarınca, Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması ya da ittifaktan çıkarılması mümkündür. Bunu yapmanın başka bir yolu daha var: İttifakı feshetmek ve ikinci bir süre sonra Türkiye dışındaki tüm üyelerle yeniden kurmak" dedi.

"ERDOĞAN, SİYASİ OYUNLAR OYNUYOR"

Bolton, "Dolayısıyla yapmamız gereken şeyin, Erdoğan'a ya da Türk adaylardan herhangi birine NATO'yu kendi siyasi çıkarları için kullanma fırsatı vermekten kaçınmak olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

Bolton, F-16 savaş uçaklarının henüz Türkiye'ye "satılmaması" çağrısında bulunarak, "Şu anda yapmamız gereken, F-16'ların satışı gibi konulardaki önemli kararları Mayıs'taki seçimlerden sonraya ertelemektir. Bence Erdoğan kısmen İsveç'i diğer tarafa koyarak Türkiye'deki köktendinci unsurlarla siyasi oyunlar oynuyor" diye konuştu.