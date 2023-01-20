Bir pedofilinin evinde 12 binden fazla uygunsuz çocuk görüntüsü ortaya çıktı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:51

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:51

İngiltere'de bir pedofilinin, cinsel istismar için kullandığı yöntemler polisleri şaşkına çevirdi.

Evinde, çocukların 12 binden fazla uygunsuz görüntüsüyle yakalanan bir pedofilinin, hedefine ulaşmak için kasıtlı olarak genç kızları olan annelerle arkadaş olduğu öğrenildi.

Dean Gordon, 11 Ağustos 2021'de polisin Leytonstone'daki evinde arama emri çıkarmasının ardından yakalanmıştı.

12 BİNDEN FAZLA GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

Üç gün boyunca evi arayan polisler, 12 bin 529 uygunsuz çocuk görüntüsü içerdiği tespit edilen 200'den fazla ayrı dijital cihaz ele geçirdi.

Görüntüler arasında, gizlice çıplak ya da yarı çıplak olarak kaydettiği 436 çocuk da vardı ve bir kıza uyurken cinsel istismarda bulunduğu görüntüler de bulundu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gordon, 16 Ocak Pazartesi günü Doğu Londra'daki Snaresbrook Kraliyet Mahkemesi'nde altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gordon, daha önce "üç kez çocukların uygunsuz fotoğraflarını çekmek, on kez çocukların uygunsuz fotoğraflarını çekmek, aşırı pornografik görüntüler bulundurmak ve yasaklanmış bir çocuk görüntüsü bulundurmak" suçlarını kabul etmişti.

Pedofili, "genç bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu ve altı kez röntgencilik yaptığını" da kabul etti.

POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ

Polis James Cronin, "Bu karmaşık soruşturmada uzman memurlar, bu kişinin işlediği suçları ortaya çıkarmak ve istismar mağdurlarının yerini tespit edip onlara yardımcı olmak için sayısız saatler süren çalışmalar yürüttü. Mağdurlar, özellikle de çocuklar, öne çıkarak ve hikayelerini paylaşarak inanılmaz bir cesaret örneği gösterdiler. Çocuk istismarı mağduru olduğunu düşünen herkes 101 numaralı telefondan polise başvurmalıdır; bu vakanın da gösterdiği üzere, kapsamlı bir soruşturma yürütecek ve failleri adalete teslim edeceğiz" dedi.