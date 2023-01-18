İngiltere Kilisesi piskoposlarından ‘eşcinsel’ kararı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 21:48

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 21:49

İngiltere Kilisesi piskoposları tarafından, gelecek ay “Genel Sinod” adı verilen kilise ulusal meclisine sunulmak üzere yayımlanan teklifte, eşcinsel çiftlere kilisede nikah kıyılmasına karşı çıkıldı.

Buna karşılık teklifte, birliktelikleri resmi olarak onaylanan eşcinsel çiftlerin, kilisenin sunduğu dini hizmetlerden faydalanabileceği ve evliliklerinin kilisede kutsanmasına izin verileceği belirtildi.

GÖRÜŞ DEĞİŞMEDİ

Öte yandan İngiltere Kilisesi’nin, evliliğin yalnızca bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelikle sınırlı olduğu şeklindeki görüşünün değişmediği vurgulandı.

Kilisenin eşcinsellik konusuna yönelik tutumu hakkında 5 yıldır devam eden tartışmaların ardından gelen teklifin, 6-9 Şubat arasında dini ve idari sorunların çözümü için toplanan Genel Sinod’a sunulması bekleniyor.

YENİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRECEK

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Anglikan Kilisesi ruhani lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’ye göre, bu teklif, yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

Başpiskopos Welby, kilisenin eşcinsel çiftlere yönelik adımının, ruhban sınıfında bazı çevrelerde “çok ileri gidilmiş”, diğer bazı çevrelerde ise “yetersiz” bulunacağını söyledi.

Bunun, İngiltere Kilisesi içinde cinsellik, evlilik ve ilişkiler konusunda farklı görüşlerin varlığına işaret ettiğini belirten Welby, bu tarz konuların kilise hayatı içinde ele alınmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İngiltere ve Galler’de, eşcinsel evlilik 2013 yılında yasal hale gelmiş, ancak İngiltere Kilisesi bu konudaki karşıt tutumunu değiştirmemişti.

İngiltere Kilisesi, 2017’de “Aşk ve İnanç İçinde Yaşamak” isimli bir istişare dönemi başlatmıştı.