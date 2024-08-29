Bir plastik cerrahın cesedini parçalara ayırdı... Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:09

Güncelleme: 29.08.2024 - 11:09

Tayland’da mahkeme, ünlü İspanyol oyuncu Rodolfo Sancho'nun oğlu ve YouTube şefi Daniel Sancho Bronchalo’yu, önceden tasarlanmış cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sancho, Ağustos 2023'te Tayland’ın tatil adası Koh Pha-ngan’da, Kolombiyalı plastik cerrah Edwin Arrieta Arteaga’yı öldürmekten suçlu bulundu.

Sancho, mahkemede verdiği ifadede Arrieta ile yaşadığı bir tartışmanın ardından Arrieta'nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Çıkan arbede sırasında Arrieta’nın başını küvete çarptığını ve bilincini kaybederek öldüğünü söyleyen Sancho, daha sonra cesedi parçalara ayırarak denize ve karaya dağıttığını itiraf etti.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Koh Samui yerel mahkemesi, Sancho'yu önce idam cezasına çarptırsa da, duruşma sırasında gösterdiği işbirliği nedeniyle bu ceza ömür boyu hapse çevrildi. Arrieta’nın ailesinin avukatı Bussakorn Kaewleeled, mahkeme kararından memnun olduklarını belirtti. Avukat, "Müvekkilim, Sancho’nun ömür boyu hapse mahkum edilmesinden memnun ve bu süreçte mali tazminat da alacaklar" dedi.

Sancho'nun cinayeti kendini savunma amacıyla işlediğini iddia etmesine rağmen, mahkeme süreci boyunca Arrieta'nın pasaportunu yok etmediğini savundu. Mahkeme, Sancho'nun Arrieta’nın cesedini plastik torbalara koyarak Koh Phangan adası etrafına dağıttığını tespit etti.

Tayland’da önceden tasarlanmış cinayet gibi bazı suçlar için idam cezası hala uygulanıyor olsa da, ülke nadiren idam cezalarını infaz ediyor. Son infaz 2018 yılında gerçekleşmişti. Arrieta’nın ailesi, karar öncesinde ömür boyu hapis cezasını tercih ettiklerini belirtmişti.