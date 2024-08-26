Resmen açıklandı: James Rodriguez, İspanya'ya geri döndü!

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:20
Resmen açıklandı: James Rodriguez, İspanya'ya geri döndü!
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En son Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu James Rodriguez, Rayo Vallecano ile İspanya La Liga'ya geri döndü.

Daha önce La Liga'da Real Madrid forması giyen 33 yaşındaki yıldız futbolcu İspanya kariyerinde 85 maçta forma giyip 29 gol 28 asistlik performansla oynamıştı.

Bütün kariyerinde toplam 475 maçta forma giyen James Rodriguez, toplam 122 gol 150 asistlik bir performans sergiledi.

Yıldız futbolcunun kariyerinde Monaco, Porto, Real Madrid, Bayern Münih gibi önemli takımlar bulunuyor.

James Rodriguez'in ismi daha önceleri Türk takımlarıyla da anılmıştı.


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