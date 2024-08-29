Rekor sayıda göçmen girişi kaydedilmişti... İspanya, yasadışı göçü engellemek için 2 ülkeyle anlaştı
İspanya'nın, Moritanya ve Gambiya ile insan kaçakçılığıyla mücadele ve yasadışı göçü engellemek için anlaşmalar imzaladığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in düzensiz göçmen sorununa karşı çözüm bulmak için başladığı ziyareti kapsamında Moritanya'nın ardından Gambiya'nın başkenti Banjul'a geldi.
Sanchez, salı günü Moritanya ve çarşamba günü Gambiya ile "döngüsel göç" konusunda ikili anlaşmalar imzaladı.
Başbakan Sanchez, Gambiya ziyaretinde, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya geldi.
Sanchez, görüşmede iki ülkenin güvenlik ve yasal, geçici göç fırsatları konusunda birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını belirterek, "Ülkem İspanya, Afrika ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak istiyor" dedi.
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ise İspanya'ya düzensiz göçle mücadelede yardımları için teşekkür ederek, harika bir işbirliği sağladıklarını ifade etti.
İSPANYA'YA 31 BİN 155 DÜZENSİZ GÖÇMEN GİRİŞ YAPTI
İspanya'da başta Kanarya Adaları ile Balear Adaları başta olmak üzere ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin sayısında bu yılın ilk 8 ayında 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 70'e yakın artış kaydedildi.
Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.
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