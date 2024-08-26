İspanya'dan İsrail'e uyarı: Bölgesel savaş riskini en üst düzeye çıkardı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 16:38

Güncelleme: 26.08.2024 - 16:38

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, "Gazze'deki savaşın başladığı günden bu yana gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemdeyiz. İsrail ile Hizbullah arasındaki bu doğrudan çatışma, aylardır bizim uyardığımız bir noktaya ulaştı. Savaşın Lübnan'a kadar uzanması ve çok ciddi sonuçlar doğurabilecek bölgesel bir savaşa dönüşmesi mümkündür. Baştan beri uyardığımız bölgesel savaş riski en üst düzeydedir" dedi.

"Kısa vadede yapılması gereken Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasıdır" diyen Albares, şunları ifade etti:

"Sonrasında insani yardımın hiçbir engel olmadan ulaşması gerekiyor. İsrailliler ile Filistinliler arasında diyaloğun kurulabileceği bir ortam oluşturulmalı. Yolun sonunda İsrail devletiyle iyi komşuluk içinde bir arada yaşayacak bir Filistin devleti olmalı."

İspanya'nın hedefinin ve çalışmalarının "bir gün barışın geleceği" üzerine kurulu olduğunu ve birçok Avrupa ülkesinin bunu paylaştığını aktaran Albares, "Hepimiz formülün ne olduğunu biliyoruz. Şu anda eksik olan şey onu uygulayacak siyasi irade ve cesarettir" diye konuştu.