Bir skandal da New York'ta patladı! İmam cinsel istismardan gözaltında

17 Aralık 2021 Cuma, 12:41

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Post'un yayınladığı habere göre, New York'ta yaşayan bir Türk imam Ahmet Yücetürk, sosyal medyadan kendisini 14 yaşında olarak tanıtan birisiyle cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

İmam, konuşma yaptığı kişiyle buluşmaya gidince gerçek ortaya çıktı. İmamın gözaltına alınması ABD medyasında gündem oldu.

Sözcü'nün New York Post'a dayandırdığı habere göre, Youtube’da yayın yapan ve pedofilileri ifşa eden bir grup, çocuk yaşta gibi davranarak Ahmet Yücetürk ile iletişime geçti. Yücetürk’ün uygunsuz konuşmalar yapması üzerine polis harekete geçti.

14 YAŞINDA ÇOCUKLA İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ

İddiaya göre Ahmet Yücetürk, kendisine 14 yaşında olduğunu söyleyen sayfa yöneticisi ‘FM’ye onunla birlikte olmak istediğini ve hafta sonu annesinin evde olup olmadığını sordu. Bunun üzerine FM, Yücetürk’le bir buluşma ayarladı ve buluşmaya gelen Yücetürk’ü kayda aldı.

Mahkeme kayıtlarında, imamın attığı mesajlar da yer aldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

New York polisi ve savcılar, daha önce JFK Havalimanı Uluslararası İslam Merkezi’nde imamlık yapan Ahmet Yücetürk’ün pazartesi günü, 14 yaşında olduğuna inandığı bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek ve onunla buluşmayı planlamaktan tutuklandığını söyledi.

Mahkeme kayıtlarına göre, 42 yaşındaki Long Island sakini, reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeye teşebbüs ve reşit olmayan bir kişiye uygunsuz davranmak olmak üzere iki ayrı suçlamayla mahkeme karşısına çıktı.

Yücetürk’ün, başlangıçta, sayfanın yaratıcısı olan gençler gibi davranarak sosyal medya uygulamalarında pedofilleri cezbetmeyi amaçlayan NBC dizisi “To Catch a Predator”ın modern bir versiyonu olan “NYCreeps Spotlight” adlı YouTube sayfasının hedef tahtasında olduğu belirtildi.

OCAK AYINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yücetürk, tutuklanmasının ardından kefaletle serbest bırakılırken ocak ayında yeniden hakim karşısına çıkacağı açıklandı.