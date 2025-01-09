Bir uçak faciası da Brezilya'dan... 1 kişi öldü: O anlar saniye saniye kaydedildi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Ubatuba kentindeki Cruzeiro sahiline küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bir uçak faciası da Brezilya'dan... 1 kişi öldü: O anlar saniye saniye kaydedildi
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 23:28

Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.

İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.


Etiketler: #uçak #uçak düştü #Çocuk

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