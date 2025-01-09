Bir uçak faciası da Brezilya'dan... 1 kişi öldü: O anlar saniye saniye kaydedildi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 23:28

Güncelleme: 09.01.2025 - 23:28

Ubatuba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki Cruzeiro sahiline küçük bir uçak düştü.

İkisi çocuk 4 yolcunun bulunduğu uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Uçaktaki 4 yolcu ile kaza sırasında sahilde bulunan bir kadın yaralandı.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.