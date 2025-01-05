Uçak seyahatlerinde yeni dönem: Yolcuya 'rötar' ödemesi geliyor

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:43

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:43

Birçok farklı nedenden dolayı uçuşlara artan talep, havayolu taşımacılığında zaman zaman rötar sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu duruma karşı yolcuları yakından ilgilendiren yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, teknik ve operasyonel nedenlerle uçuşların ertelenmesi veya yolcunun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşması halinde tazminat ödenecek.

TAZMİNAT HAKKI NE KADAR?

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre iç hat uçuşlarında yolculara 100 Euro, yurt dışı uçuşlarında ise mesafeye bağlı olarak 250 ile 600 Euro arasında değişen tazminat hakkı tanınacak.

Peki, yolcular haklarını ne kadar biliyor? Her uçuş ertelemesinde tazminat almak mümkün mü? Bu sorulara yanıt veren Avukat Kevser Yıldırım, rötarlı uçuşlarda yolcuların çeşitli hizmetlerden yararlanma hakkı olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, "2-3 saat arası gecikmelerde sıcak ve soğuk içecekler, 3-5 saat arası gecikmelerde bunlara ek olarak kahvaltı veya yemek, 5 saatten fazla süren gecikmelerde ise ekstra hafif atıştırmalıklarla birlikte daha kapsamlı yiyecek ve içecek servisi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ertelemenin en az 5 saat olması durumunda ise, şunları söyledi:

"Yolcunun konaklaması durumunda havalimanı ile otelin arasındaki ulaşım hizmetini de hava yolu firmasının karşılaması gerekiyor. Seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması durumunda seyahatin gerçekleştirilen bölüm veya bölümleri için, bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi en geç yedi gün içinde iade edilmesi gerekiyor. Ayrıca yolcunun seyahatinin ilk başlangıç noktasına ilk fırsatta dönmesini sağlayacak bir dönüş uçuşunun ücretsiz sağlanması gereklidir."

Avukat Hadi Dündar ise 15 dakika ya da daha az rötar durumunda yolcunun tazminat gibi bir hakkı olmadığını belirterek, "Uçuşlarda 30 dakika rötar durumunda genellikle herhangi bir tazminat söz konusu değildir. Ancak bazı havayolu şirketleri bu durumda bile belirli bir özür hakkı sunabilir. 3 saat ve üzeri rötar durumlarında ise yolcular genellikle tazminat alma hakkına sahip olurlar. Bu durumda yolcular, tazminatın yanı sıra konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinden de faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.

Dündar, "Uçağın temizliği, personel eksikliği, teknik arıza, kule ile olan sorunlar ya da havaalanı yönetiminden kaynaklanan sorunlar yolculara yansıtılmayacaktır" derken, yolcuların bu sebeplerden dolayı mağdur edilmeleri durumunda da tazminat hakları olduğunu ve bunu havayolu firmasından talep etmesi gerektiğini de söyledi.