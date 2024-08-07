Bir ülke daha Ukrayna ile diplomatik ilişkileri kesti

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:23

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:23

Hükümet sözcüsü Albay Binbaşı Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kiev'in, "uluslararası teröre destek" olarak nitelendirdikleri saldırgan eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Abdramane, Mali hükümeti ve halkıyla dayanışma amacıyla Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurdu.

Afrika Birliği'nin yaşananlar karşısındaki sessizliği nedeniyle üzüntü duyulduğunu kaydeden Abdramane, Ukrayna'nın söz konusu tavrı konusunda bir karar alınması için konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Mali, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'un, Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan "silahlı terörist gruplara" destek verdikleri yönündeki açıklamaları nedeniyle 4 Ağustos'ta Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Aynı günlerde Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov da Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan ve Mali'de orduya karşı savaşan Tuareg gruplara destek veren paylaşım nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Ukrayna ise suçlamaları reddetmişti.

Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları 25-28 Temmuz'da çatışmaya girmişti.

Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detaylar hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.