Ukrayna'dan Rusya iddiası: 'Karadeniz'in dibine gönderildi...'

Yayınlanma: 04.08.2024 - 13:35

Güncelleme: 04.08.2024 - 13:35

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın en büyük şehri Sivastopol'da Rus Karadeniz Filosu'na ait bir denizaltının batırıldığını ileri sürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rostov-on-Don denizaltısının "Karadeniz'in dibine" gönderildiğini ekledi.

Açıklamada ayrıca, Sivastopol'deki Rus askeri tesislerine yönelik saldırılarda S-400 hava savunma sistemlerinin de önemli ölçüde hasar gördüğü ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın bazı bölgelerin üzerinde Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın "yakalandığını ve imha edildiğini" söyledi.

Bakanlık, Rostov üzerinde 36 İHA'nın imha edildiğini bildirirken, bölge valisi 55 saldırıya uğradıklarını ve Morozovsk ve Kamensky bölgelerindeki "depo tesislerinin" saldırılarda hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Ukrayna ordusunun Morozovsk'ta bir havaalanını vurduğunu, burada güdümlü hava bombalarıyla mühimmat depolarının yanı sıra Belgorod, Kursk ve Rostov'daki yakıt depolarını vurduklarını açıkladı.

Rus Karadeniz Filosu'na ait Rostov-on-Don adlı denizaltının 13 Eylül 2023'te bir Ukrayna saldırısında ağır hasar görmüştü. Daha sonra onarılan denizaltının, Cuma günü Ukrayna ordusu tarafından batırıldığı açıklandı.

Dizel-elektrikli denizaltının, Saint Petersburg tersanesinde inşa edildiği, 21 Kasım 2011'de kızağa konduğu, 26 Haziran 2014'te denize indirildiği ve 26 Aralık 2014'te de hizmete girdiği biliniyor.