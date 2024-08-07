AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro destek gönderilmesine onay verdi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:24
AB'den Ukrayna'ya 4,2 milyar Euro destek hazırlığı
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Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'ya sağlanacak toplam 50 milyar Euro'luk mali destek kapsamında ilk düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

AB'nin fonla Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetimini destekleyeceği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın fondan faydalanması için gerekli olan mali yönetim, devlete ait işletmeler, iş ortamını ve enerji gibi alanlardaki şartları ve reformları yerine getirdiği bildirildi.

ŞU ANA KADAR 6 MİLYAR EURO DESTEK SAĞLANDI

Açıklamada, Ukrayna Fonu'nun 1 Mart tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılarak, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar Euro'luk istikrarlı finansman sağlanmasını öngördüğü belirtildi.

Ukrayna'ya fon kapsamında şimdiye kadar köprü finansmanı yoluyla 6 milyar Euro sağlandığı kaydedilen açıklamada, ülkeye ayrıca ön finansman olarak 1,89 milyar Euro gönderildiği ifade edildi.


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