Bira Partisi seçimde iddialı: Vaatleri dikkat çekti

Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:38

Güncelleme: 05.02.2024 - 12:43

Avusturya'da, Dominik Wlazny önderliğinde kurulan Bira Partisi meclis seçimlerine girmeye hazırlanıyor. Köklü partilere darbe vurmayı planlayan Wlazny, yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, 2015'te kurulan parti, başkent Viyana'daki sokaklarda halka açık bir çeşmeleri kurmayı vaat ederken aynı zamanda yolsuzluk ve diğer skandallara adı karışanlara ciddi eleştiriler yöneltiyor.

Kampanyaları arasında kamu sağlık sisteminin iyileştirmesi de yer alan parti, yapılan anketlerde aldığı yüzde 6 oy oranıyla dikkat çekti.

37 yaşındaki doktor ve rock müzisyeni Wlazny liderliğindeki parti, 2019'daki meclis seçimlerinde yüzde 0,1 oy almıştı. 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 8,3 oy alarak üçüncü parti seçilmişti. Parti, perşembe günü yapılacak seçimlerde, yüzde 4 oy almayı başarır ise meclise girmeye hak kazanacak.

"EVET, ŞİMDİLİK HAZIRIZ"

Wlazny, "Evet, şimdilik hazırız" cümlesiyle başladığı adaylık konuşmasında, çocuk yoksulluğunun azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğinin geliştirilmesi ve artan hayat pahalılığının ele alınması gibi konulara değindi.

Wlazny, "Bunu neden yapıyoruz? Sızlanmak değil, kendimiz bir şeyler yapmak istiyoruz. Çünkü Bira Partisi'nin parlamentoda olumlu bir katkı yapabileceğine inanıyoruz" ifadesinde bulundu.

Ancak Wlazny, partinin gerçekten yarışa girip girmeyeceğinin, yeterli fon toplayıp toplayamayacağına bağlı olduğunu ve bunu da 2023 sonunda "yaklaşık 1.300 aktif üye" olan üye sayısını Nisan sonuna kadar 20.000'e çıkararak yapmayı planladığını söyledi. Wlazny, Parti üyelik aidatlarının yıllık 59 Euro olduğunu da sözlerine ekledi.

Muhalefetteki Sosyal Demokratların lideri Andreas Babler, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Wlazny'ye oy verdiğini itiraf etti.