Birayı fondipleyen Macron, eleştirilerin hedefi oldu

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 16:26

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ragbi maçını izlediği sırada birayı fondip yaparken görüntülendi. Macron, bu davranışı sebebiyle bir süredir halk sağlığı uzmanları tarafından aşırı içki tüketimi konusunda eleştiriliyor.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Macron, hafta sonu Paris'teki Stade de France'da izlediği ragbi liginin final maçında Toulouse ekibinin zaferiyle sevindi. Maçın ardından Macron, galip gelen takımı kutlamak için soyunma odasına gitti ve orada kendisine bir şişe bira ikram edildi. Macron'a "bir dikişte içmesi" istendi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, cumhurbaşkanının, şampiyon takımın oyuncu ve antrenörlerinin tezahüratları arasında birayı 17 saniyede bitirdiği görüldü.

Macron, sık sık bir kadeh şarapla görülen ve şarap endüstrisine destek veren birçok Fransız cumhurbaşkanı gibi biliniyor. Macron, her gün öğle ve akşam yemeklerinde birer bardak şarap içtiğini ifade ediyor.

Ancak Macron, bir süredir halk sağlığı uzmanları tarafından aşırı alkol tüketimini teşvik etmekle suçlanıyor.

Yeşiller Partisi milletvekili Sandrine Rousseau, ragbi maçındaki davranışı "Bir fotoğrafta, siyasi liderlikte, toksik erkeklik" şeklinde tanımladı.

Sosyalist Parti milletvekili Arthur Delaporte ise sosyal medyada "Aşırı alkol tüketimine, aşırı içkiye karşı elli yıllık halk sağlığı politikası... mesaj açıkça işe yaramadı" diyerek, bir cumhurbaşkanının böyle bir davranışta bulunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fransız kanalı BFM'de konuşan Fransa Bağımlılık Birliği'nden Bernard Basset, durumu "Bu durumda, sporu, partileri ve alkol tüketimini, herkesin biraz fazla içtiği erkeksi bir akran baskısı bağlamında ilişkilendiriyor" şeklinde yorumladı.

Aynı kanaldaki doktor ve bağımlılık uzmanı William Lowenstein da bu davranışın uygun olmadığını vurgulayarak, "Bunu yapabilirsiniz ama kameraların önünde değil" dedi.