Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla Covid-19’a yakalandı
Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla Covid-19’a yakalandı. Kraliçe'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Kral'ın durumu hakkında bilgi verilmedi.
Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın eşi Kraliçe Camilla’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık Kralı III. Charles’ın eşi 75 yaşındaki Kraliçe Camilla’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilerek, Kraliçe’nin soğuk algınlığı semptomları göstermesinin ardından test yapıldığı ifade edildi.
Kraliçe’nin aşılarının tam olduğu belirtilerek, istirahat ettiği ve moralinin iyi olduğu açıklandı.
Kral Charles'ın sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.
Kraliçe Camilla, geçtiğimiz yıl şubat ayında da Covid-19’a yakalanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüyoruz!
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama
- Okulların açılma tarihiyle ilgili açıklama
- Binaları enkaza döndü: O müteahhit ailesiyle kaçtı!
- 'İstanbul depremi eli kulağında'
- Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'seçim' iddiası