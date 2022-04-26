Birleşmiş Milletler: Afrika'da 2 milyon çocuk ölebilir

26 Nisan 2022 Salı, 18:23

BM Yardım şefi Martin Griffiths, yaptığı açıklamada, Afrika'nın Somali Yarımadası'nda son on yılın en sert kuraklıklardan biriyle karşı karşıya kalırken 2 milyona yakın çocuğun açlıktan ölme riski olduğunu söyledi.

Martin Griffiths, Cenevre'de düzenlenen bağış konferansında Birleş Milletler Yardım Örgütü'nün, kuraklığı önlemek için yeterli miktara sahip olmadığını söyledi.

"Bugün kabul etmemiz gereken acı gerçek şu ki, 2022'de büyük çaplı can kayıplarını önlemek için tekrar zamanla yarışıyoruz ve bunu yapacak kaynağımız yok" dedi.

Griffiths, halihazırda bölgede 15 milyondan fazla insanın yüksek açlık seviyeleri yaşadığını ve çobanların kuraklık nedeniyle 3 milyon hayvanı şimdiden kaybettiğini de sözlerine ekledi.