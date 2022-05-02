Birleşmiş Milletler: 'Dünya açlık ile karşı karşıya'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:33

Alman DPA haber ajansına konuşan Martin Frick, "Açlığın bir silah olması gerekmez" dedi.

BM Temsilcisi, "BM'nin yayınladığı Nisan ayı raporuna göre, çatışmalar nedeniyle buğday, mısır ve bitkisel yağların uluslararası fiyatları arttı. Gıda fiyatlarındaki artış, 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı Şubat ayına göre Mart ayında yüzde 12.6 olarak kaydedildi" açıklamasında bulundu.

Frick, "Ukrayna'da devam eden çatışma sadece insani bir krize değil, aynı zamanda üretimin azalması ve fiyatların artması sebebiyle yakın gelecekteki küresel gıda güvenliğine de tehdit yaratıyor" ifadesinde bulundu.

Ukrayna tahılına bağımlı olan Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkeleri arz kesintileri ve fiyat artışlarına bağlı olarak açlık ile karşı karşıya kalabileceğini belirten temsilci, "BM'ye göre, Rusya ve Ukrayna, son üç yılda küresel buğday ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu ve mısır ihracatının yüzde 20'sini oluşturdu" dedi.