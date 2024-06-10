Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ilk: Gazze'de ateşkes tasarısına onay!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 22:51

Güncelleme: 10.06.2024 - 23:06

7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'na karşılık verme bahanesiyle İsrail tarafından başlatılan ve 40 bine yakın Filistinlinin hayatına mal olan saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'den dikkat çeken bir karar geldi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a çağrıda bulunan karar tasarısını ilk kez kabul etti. Karar, 14 lehte ve 1 çekimser oyla konseyden geçti.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana karadan, havadan ve denizden on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde, en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, esirleri kurtarma bahanesiyle düzenlediği "operasyonlarla" 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını kasıtlı olarak hedef alarak toplu katliamlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Son olarak 8 Haziran'da İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinli hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı.