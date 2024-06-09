D-8, "Gazze'de ateşkes ve insani yardımlara izin verilmesini" istedi

Yayınlanma: 09.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.06.2024 - 04:00

D-8 (Gelişen sekiz ülke) ülkelerinin Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı dün Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlendi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Pakistan, Endonezya, Malezya, İran’dan bakan düzeyinde katılım sağlanırken Mısır ve Nijerya’dan ise üst düzey yetkililer görüşmelerde yer aldı.

Açılış konuşmasında Fidan, arabuluculuk görüşmelerine ilişkin, “Türkiye olarak bu müzakerelere her türlü katkıyı verdik; vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ise “Egemen, sürdürülebilir ve sınırları bitişik olan bir Filistin devletinin kurulması, bölgesel barış ve istikrarın mutlak ön şartıdır” açıklaması yaptı.

‘GARANTİ MEKANİZMASI’

İlk kez siyasi bir konu üzerine toplanan D-8, iki devletli çözümün vurgulandığı ortak bir bildiri de yayımladı. Bildiride, Gazze’de ateşkes ve insani yardımlara izin verilmesi çağrısı yer alırken İsrail’e silah ambargosu ile diplomatik baskı uygulanması istendi. Ayrıca Türkiye’nin de çözüm önerilerinden olan “garanti mekanizması kurulsun” çağrısı yapıldı. “Filistinli gruplar arasında ulusal uzlaşı sağlansın” talebi de gündeme getirildi.

Ortak basın açıklaması yapan Fidan, “Avrupa Birliği’ndeki bazı ülkelerin cesur bir tavırla Filistin’e destek çıkmalarını bir umut ışığı olarak görüyoruz” dedi.

Temelleri İstanbul’da 1997’de atılan D-8, nüfusu Müslüman ağırlıklı ülkelerden oluşuyor. Batılı G8’e karşı kurulan D-8’de düşük gelirli ülkeler yer alıyor. D-8, ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve gıda gu¨venliği ile ilgili konulara yoğunlaşıyor.