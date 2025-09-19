Birleşmiş Milletler İran’a yönelik kaldırılan yaptırımları yeniden devreye alıyor

BMGK İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören karar tasarısını bugün reddetti. Böylece 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında kaldırılan, BM’nin İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girdi.
İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmemesini öngören karar tasarısı, 2231 sayılı (2015) BMGK kararı uyarınca, eylül ayında, BMGK başkanlığını yürüten Güney Kore tarafından BMGK’ye sunulmuştu. Belgenin kabul edilmemesi yaptırımların ay sonu itibariyle yeniden devreye gireceği anlamına geliyor.