Bisikletle Avrupa'dan Asya'ya giden çift Konya durağında

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:59

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Sosyal hizmet uzmanı, terapist Iris Müller ile Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo, ruhsal hastalıklar ve ayrımcılıklara dikkati çekmek amacıyla "Toplum için bisiklet sür" sloganıyla Avrupa ve Asya turuna çıktı.

Müller ve Ngo, Karapınar'da kitap kafeyi, Meke Gölü, Acıgöl ve lavanta bahçesini gezdi.

Ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını anlatan Mueller, "Bununla ilgili projelerimiz bulunuyor. Gittiğimiz ülkelerde ruh hastalıkları ile ilgili araştırmalar da yapıyoruz. Bisiklet ilgi görüyor. İnsanlarla sohbet ederken ruh sağlığı hakkında konuşabiliyoruz. Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan'a gitmeyi planlanıyoruz" dedi.

Bisikletle geçtikleri 11 ülkede küresel ısınmanın etkilerini gördüklerini vurgulayan Mueller, "Suyun azaldığı ülkelere rastladık. Su, insanlık için çok önemli. Tüm dünyada çevremize sahip çıkmak gerekli. Tüm gezimizde çok güzel manzaralara rastladık. Bunun yanında çöplerin doğaya atıldığını görmek çok üzücü. Yollarda çok fazla araç var. Küresel ısınma tüm dünya için sorun." ifadelerini kullandı.

Günde 10 saat bisiklet süren Iris Müller ve Jan Sih Ngo, Karapınar gezisinin ardından Osmaniye'ye hareket etti.