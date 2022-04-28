Bitcoin Orta Afrika Cumhuriyeti’nin resmi para birimi oldu
Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin’i resmi para birimi olarak tanıyan ikinci ülke oldu.
Büyük elmas, altın ve uranyum yatakları olan ülke buna rağmen dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Orta Afrika Cumhuriyeti, Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıyan ikinci ülke oldu.
Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararı Parlamento'da oy birliğiyle alındı. Açıklamada "Bu hamle Orta Afrika Cumhuriyeti'ni dünyanın en cesur ve en vizyoner ülkelerinden biri haline getirdi" ifadeleri yer aldı.
Eylül 2021'de Bitcoin'i resmi para birimi haline getiren ilk ülke El Salvador olmuştu.
ÜLKEDEKİ FRANSA-RUSYA REKABETİ
Orta Afrika Cumhuriyeti, pek çok eski Fransız kolonisi gibi CFA (Afrika Finansal Topluluğu Frangı) adlı para birimini kullanıyor. Bazı analistler Bitcoin'e geçilmesinin, maden zengini bu ülke üzerindeki Fransa ve Rusya arasındaki güç mücadelesi kapsamında CFA'ya zarar vermek için yapılmış olabileceğini söylüyor.
AFP'ye konuşan Fransız analist Thierry "Yolsuzluk düzeni ve uluslararası yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ortaklıkları şüphe uyandırıyor" diyor. Bu para birimini kullanan diğer bazı ülkelerde de CFA'nın koloni döneminden kalma bir alışkanlık olduğunu ve Fransa'nın kıtayı kontrol etmesine izin verdiğini savunuyor.
Bilgisayar mühendisi Sydney Tickaya, Bitcoin'e geçişin erken olduğunu belirterek, "Ülkede internet erişimi hâlâ yaygın değil ve Bitcoin tamamen internete bağlı. Ülkenin güvenlik, eğitim ve içme suyuna erişim gibi daha acil sorunları var" diyor.
Orta Afrika Cumhuriyeti 1960'ta bağımsızlığını ilan ettiğinden beri çatışmalara sahne oldu. Çoğunluğu Hristiyan olan ülkede büyük oranda Müslüman olan bir isyancı grup 2013'te iktidarı ele geçirdi.
Buna karşılık öz savunma milisleri oluşturan Hristiyanlarla Müslümanlar arasında çatışmalar yaşandı. Faustin-Archange Touadera'nın 2016'da iktidara gelmesinden sonra ülke stratejik ortaklığını Fransa'dan Rusya'ya kaydırmaya başladı.
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