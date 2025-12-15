Asgari ücretlinin alım gücü çakıldı: 20 yıl önce kaç Cumhuriyet altını alınabiliyordu?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.12.2025 16:48:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Asgari ücretlinin altın karşısındaki alım gücü, uzun vadede önemli bir düşüş gösteriyor. DİSK-AR’ın araştırması yıllar içinde bu erimenin giderek belirginleştiğini ortaya koydu. Peki asgari ücretlinin alım gücü yıllar içinde ne kadar eridi? İşte ayrıntılar...

DİSK-AR’ın “Asgari Ücret 2026 Araştırması”na göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatları baz alınarak yapılan hesaplama, asgari ücretlinin altın karşısındaki alım gücünün uzun vadede ciddi şekilde gerilediğini ortaya koydu. 2000’li yılların ortasında zirve yapan altın karşılığı, son yıllarda belirgin bir düşüş yaşadı.

Asgari ücretlinin altın bazında alım gücü yıllar itibarıyla şu şekilde hesaplandı:

  • 2004: 27,7 altın
  • 2005: 31,5 altın
  • 2006: 23,6 altın
  • 2007: 24,2 altın
  • 2008: 23,6 altın
  • 2009: 19,3 altın
  • 2010: 17,3 altın
  • 2011: 13,2 altın
  • 2012: 13 altın
  • 2013: 15,8 altın
  • 2014: 17,1 altın
  • 2015: 16,9 altın
  • 2016: 19,3 altın
  • 2017: 17 altın
  • 2018: 14,1 altın
  • 2019: 13,8 altın
  • 2020: 10 altın
  • 2021: 9,6 altın
  • 2022: 8,9 altın
  • 2023: 11,2 altın
  • 2024: 11,2 altın
Bu veriler, asgari ücretlinin altın üzerinden uzun vadeli alım gücünde ciddi erime yaşandığını net şekilde gösteriyor.

