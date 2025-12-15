Eskişehir'de şaşırtan hırsızlık: Park halindeki otomobilin teybini 46 saniyede çaldı!

Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin yanına gelen E.A., kapısını açıp teybi söktükten sonra kaçtı.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan otomobilin sahibi, teybin olmadığını fark ederek polise haber verdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızlık anlarının yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Kamera görüntülerinden şüphelinin E.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan E.A. gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın 46 saniye sürdüğü belirlendi.

İşte o anlar...