Esenyurt'ta hafriyat kamyonunun çarptığı motokurye öldü!

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu, Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Şoförünün alkollü olduğu öne sürülen hafriyat kamyonu, Furkan Dinçer'in kontrolündeki motosiklete çarptı. Motokurye olduğu öğrenilen Dinçer, kazanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Furkan Dinçer hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan Dinçer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu şoförü sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceğini öğrenen çok sayıda motokurye, meslektaşlarının ölümüne tepki göstermek için konvoy yaptı. Büyükçekmece Adliyesi'ne gelen kuryeler, hayatını kaybeden arkadaşlarının babası Emin Dinçer'e destek verdi.

KAZA KAMERADA

Motokurye Furkan Dinçer'in hayatını kaybettiği kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklete arkadan çarpan kamyonun durmadan yolda ilerlediği, motosikletin ise yolda parçalanarak sürüklendiği görülüyor.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ"

Kazayla ilgili konuşan avukat Furkan Erşen, “Alkollü hafriyat kamyonu şoförü, kardeşimizi katletti. Kardeşimize arkadan çarpıp kaçan şoför sabah saatlerinde yakalandı. Bizi en çok yaralayan konu; kişinin daha önce 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kaydı varmış, aranıyormuş. Birine bir şey olmadan içeriye alamıyoruz. Devletimizin bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz. Bütün kurye arkadaşlarımız, işini bıraktı bizlerle adliyeye geldi. Yargılamayı takip ediyoruz, başka Furkan'lara bir şey olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"OĞLUM BİR DAHA GERİ GELMEYECEK"

Baba Emin Dinçer ise, “Çocuğumun hiç hatası yok, yüzde yüz o kusurlu. Trafik polisleri kameraları izledi. Adam kaçmıştı, sabah yakalandı. Oğlum bir daha geri gelmeyecek. Buradaki kuryeler Furkan'ın arkadaşları, artık onlarda benim oğlum" dedi.