Bitcoin'i yasal para birimi kabul etmişlerdi: El Salvador Sayıştayı kararını açıkladı
El Salvador Sayıştayı, hükümetin Bitcoin satın alımları ve kripto para bankamatiklerine yönelik şikayetleri soruşturacak.
El Salvador'da Sayıştay, hükümetin Bitcoin satın alımları ve kripto para bankamatik kulübeleri yapımı hakkındaki şikayetler üzerine soruşturma başlatacak.
El Salvador bu ay Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden dünyadaki ilk devlet olmuştu.
Hükümet ayrıca yeni yaptığı kripto para çekme makinalarıyla bağlantılı olarak Chivo adlı bir dijital cüzdan da çıkarmıştı.
Kamu kaynaklarını denetleyen ve ihmalde bulunan devlet yetkililerine idari ve varlık yaptırımları getirme yetkisi olan Sayıştay, Cristosal adlı bölgesel bir insan hakları kuruluşundan El Salvador'un Bitcoin faaliyetleri hakkında 10 Eylül'de şikayet aldığını açıkladı.
Cristosal, Bitcoinlerin satın alım işlemlerine yetki verilmesi konusunda denetim yapılması ve dijital cüzdan Chivo ile bağlantılı kripto para bankamatik kulübelerinin yapımının gözden geçirilmesi talebinde bulundu.
Cristosal, altı kişilik yönetim kurulunda maliye ve ekonomi bakanlıklarından yetkililerin bulunduğu Bitcóin Trust'a karşı şikayet başvurusu yapmıştı.
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