Bizzat açıkladı: Elon Musk, Twitter avukatı James Baker'ı kovdu

Dünyanın en zengin insanlarından, Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla platformun avukatı James Baker'ın kovulduğunu duyurdu.

Musk, salı günü yaptığı paylaşımda "Baker, halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter'dan çıkarıldı" dedi.

In light of concerns about Baker’s possible role in suppression of information important to the public dialogue, he was exited from Twitter today