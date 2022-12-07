Bizzat açıkladı: Elon Musk, Twitter avukatı James Baker'ı kovdu
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'ın avukatı James Baker'ı kovdu. Baker'ın kovulma gerekçesi ise 2020 yılı ABD başkanlık seçimleri sırasında çıkan Hunter Biden haberlerini Twitter'da sansürlemesi.
Dünyanın en zengin insanlarından, Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla platformun avukatı James Baker'ın kovulduğunu duyurdu.
Musk, salı günü yaptığı paylaşımda "Baker, halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter'dan çıkarıldı" dedi.
In light of concerns about Baker’s possible role in suppression of information important to the public dialogue, he was exited from Twitter today— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022
Twitter'dan önce FBI'ın avukatı olan Baker'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri Twitter'da sansürlediği biliniyordu.
'YANITLARI İNANDIRICI DEĞİLDİ'
Sansür talebi, ABD Başkanı Biden'ın ekibi tarafından Twitter'ın eski yönetimine iletilmişti. Musk, Baker'ın işten çıkarılmadan önce konuya dair sorgulandığını ve avukatın verdiği yanıtların "inandırıcı olmadığını" belirtti.
NE OLMUŞTU?
Serbest gazeteci Matt Taibbi, Twitter'ın eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını geçen cumartesi Twitter hesabından paylaştı.
Here we go!! ???? https://t.co/eILK9f3bAm— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022
Taibbi'nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile yayınladığı ifşalar arasında, Twitter çalışanlarının birbirleri ile yaptıkları yazışmalar da yer aldı.
Taibbi, Baker'ın "tartışmalı bir figür" olduğunu da söyledi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılı başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton tarafından Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlanmıştı. Baker, bu dönemde FBI'ın eski Direktörü James Comey'in baş danışmanıydı.
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