Elon Musk'ın şirketine soruşturma: Bin 500 hayvanın ölümüne neden oldu

06 Aralık 2022 Salı, 13:13

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan ve Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın tıbbi cihaz şirketi olan Neuralink, hayvan hakları ihlalleri nedeniyle federal soruşturma altına alındı.

Neuralink şirketinin, felçli insanların tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıklarının iyileştirmesine yardımcı olacağını umduğu bir beyin implantı geliştirdiği öğrenildi.

Reuters tarafından incelenen belgelere ve soruşturmaya aşina olan kaynaklara göre, şirket personeli hayvan testlerini aceleye getirerek hayvanların acı çekmesine ve ölümüne neden oldu.

Şirketin hayvan testleri hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklar, şirketin 2018'den bu yana yaptığı deneylerde 280'den fazla koyun, domuz ve maymun dahil olmak üzere yaklaşık bin 500 hayvanı öldürdüğünü söyledi. Deneylerde ayrıca sıçanların ve farelerin de kullanıldığı ifade edildi.

Musk ve diğer Neuralink yöneticilerinin, gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermediği aktarıldı.