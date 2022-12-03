Macron, Elon Musk ile görüştü: 'Açık ve dürüst bir şekilde konuştuk'

03 Aralık 2022 Cumartesi, 12:31

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Twitter’ın içerik denetleme politikaları konuşuldu.

Elon Musk’ın Twitter’ı almasından sonra içerik denetleyicilerin işten çıkartılmasıyla ortaya çıkan içerik denetleme açığı konusunda eleştirilerin odağı olmuş, geçen hafta Yeni Zelanda’da meydana gelen Christchurch Cami terör saldırısının görüntüleri tekrar Twitter’a yüklenmiş ve ancak Yeni Zelanda hükümetinin uyarısıyla tespit edilerek kaldırılmıştı.

‘KUŞ ÇOCUKLARIMIZI KORUYACAK MI?’

Öte yandan Macron, 10 Kasım’da Elon Musk’ı etiketleyerek “Çocuklarımızı sosyal ağlarda ve internette daha iyi korumamız gerekiyor! İnternette çocuklarımızı korumak için kullanıcı yaşını daha iyi doğrulamamız, cinsel saldırganları daha iyi keşfedip durdurmamız ve zorbalığı daha iyi tespit edip ele almamız gerekiyor. İçeriği kaldırmada daha yeterli olmamız gerekiyor. Ortaklarımızla birlikte, bugün Çocuklar Çevrimiçi Koruma Laboratuvarı'nı başlatıyoruz. Fransa, Estonya, Yeni Zelanda, Amazon, Dailymotion, Meta, Microsoft, Alphabet, Snap, TikTok ve Qwant buna katıldı. İsteyen herkes bize katılmalı! Kuş çocuklarımızı koruyacak mı?” açıklamasını yapmış ve Elon Musk Fransızca “Kesinlikle” cevabını vermişti.

"AÇIK VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK"

ABD ziyareti kapsamında New Orleans’a gelen Macron, önceki gün Elon Musk ile görüşme gerçekleştirdi ve görüşmeyi ‘açık ve dürüst’ olarak nitelendirdi. Görüşme sonrasında Macron şunları kaydetti;

“Fransa ve Avrupa'yı karbondan arındırma ve yeniden sanayileştirme tutkumuz doğrultusunda, bugün Elon Musk ile özellikle elektrikli araç ve pil üretimi olmak üzere geleceğin yeşil endüstriyel projeleri hakkında konuştum. Bu öğleden sonra Elon Musk ile buluştum ve açık ve dürüst bir şekilde konuştuk.”

TWITTER, CHRISTCHURCH ÇAĞRISI ÇALIŞMALARINDA YER ALACAK

Macron, içerik denetiminin güçlendirilmesi ve şeffaf kullanım koşulları hakkında görüştüğünü belirterek Twitter’ın AB düzenlemelerine uymak için çabalaması gerektiğini ifade etti.

Yeni Zelanda ve Fransa liderliğinde 120’den fazla devlet, sosyal medya platformu ve STK bir araya gelerek Christchurch Caminde meydana gelen terör saldırısının internet üzerinden 17 dakika boyunca yayınlanması üzerine Christchurch Çağrısı adlı bir topluluğu kurmuş, Twitter ise bu topluluğun bir parçası olarak yer almıştı.

Twitter’ın el değiştirmesiyle yeni yönetimin bu toplulukta yer alıp yer almayacağı soru işareti doğurmuştu. Ancak Macron’un dünkü açıklamalarında Twitter’ın, Christchurch Çağrısı’nda çalışmaya devam edeceğini teyit etti.