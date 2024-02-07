Blinken 6. kez İsrail'de: Netanyahu ile görüştü

Yayınlanma: 07.02.2024 - 16:50

Güncelleme: 07.02.2024 - 16:50

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği İsrail'de temaslarına başladı.

Bakan Blinken, Başbakanlık Ofisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken ile Netanyahu önce baş başa görüşme gerçekleştirdi, daha sonra heyetlerarası görüşmeye katıldı.

Görüşmede; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Başkanı David Barnea, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey yetkililerin de bulunduğu savaş kabinesi üyeleri de yer aldı. Görüşmelere dair detay verilmedi.

6. İSRAİL ZİYARETİ

Blinken'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken’ın ziyaretinde İsrailli yetkililer ile İsrail-Hamas arasında yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının ele alınması bekleniyor.

Söz konusu ziyaret ayrıca Blinken’ın İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 6. İsrail ziyareti oldu. Blinken son olarak Ocak ayı başında İsrail'e gelmişti.