Hermes, Hermes'e karşı: Dünyaca ünlü marka İzmirli kitapçıya dava açtı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:20

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:20

M.Ö. 11 yüzyılda gerçekleştiği rivayet edilen mitolojinin hikâye Davut ve Golyat (Câlût), İzmir'de Yunan tanrısı Hermes ile adeta gerçek oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde sahaflık yapan Ümit Nar'a, dükkânında Yunan tanrısının adını kullanmasını engellemek isteyen Fransız lüks markası Hermès tarafından dava açıldı.

Nar'ın mücadelesi, Fransız markanın İzmir'de faaliyet gösteren mağazasını Aralık 2021'de tescil ettirmek istemesiyle başladı. Markanın Türkiye temsilcisi, tescil ile yetinmedi ve konuyu fikri mülkiyetten sorumlu TürkPatent'e ve ardından da mahkemeye taşıdı. Hermes böylece, sadece marka tescilini değil, aynı zamanda ticari ve çevrimiçi faaliyetlerinde 'Hermès' adını kullanmasını da yasakladı.

İzmir kitapçı ile Fransız devinin karşı karşıya geldiği davanın ilk duruşması geçtiğimiz ay gerçekleşti. Paris merkezli marka, iş sektörlerindeki farklılığa rağmen iki marka arasındaki "benzerlik ve karıştırılma olasılığı" konusunda ısrar etti.

"İNSANLIĞIN KÜLTÜREL MİRASININ BİR PARÇASIDIR"

AFP'ye açıklamalarda bulunan Nar, "Hermès, Zeus ve Noel Baba insanlığın kültürel mirasının bir parçasıdır. Hiçbir şirketin, kolektif hafızamızda bu kadar derin kökleri olan bu isimleri kendine mal etmesine izin verilmemelidir" açıklamasında bulundu.

"Hermes adıyla bir ayakkabı ya da tekstil mağazası açsaydım, bu anlaşılabilirdi. Ama alanlarımız çok farklı. Hermes (moda devi), binlerce Euro'luk deri çantalar satıyor, ben ise 15 Türk lirası ya da 45 Evro sente ikinci el kitap satıyorum" ifadesinde bulunan Nar, "Birilerinin bizi karıştırabileceğini iddia etmek çok saçma. Bu aynı zamanda müşterilerinin zekasına da bir hakarettir" dedi.

Aynı zamanda Türkiye Kitapçılar Birliği Başkanı olan Ümit Nar, Zeus'un oğlu, tanrıların elçisi ve tüccarların koruyucusu olan Hermès'in adını kullanmasının yasaklanmasının, işine yeniden başlamak anlamına geldiğini belirtti.

"Çoğu insan beni gerçek ismimden ziyade Hermes Kitap Satıcısı olarak tanıyor" diye konuşan Nar, tanrı Hermes'in, Yunan mitolojisinden pek çok efsaneye konu olan İzmir'in tarihiyle de yakından ilişkili olduğuna dikkat çekti.

Nar, "Uluslararası bir şirketin kültürel bir unsuru kendine mal etmesi doğru değil. Ben de buna karşı savaşıyorum" ifadesinde bulundu.

Size uzunca bir hikâye anlatacağım, gören ve ilgisini çekenlerden ricam @Hermes_Paris ‘i de etiketleyip RT yapması ve verdiğim tuhaf mücadelenin @Hermes_Paris 'den duyulmasını sağlamak (aşağılarda İngilizce ve Fransızca metinler de var):

Hermes Sahaf vs @Hermes_Paris pic.twitter.com/jlC36iVxs9 — Ümit Nar (@hermessahaf) January 31, 2024

Nar ayrıca, 27 Mart'ta yapılması planlanan ve bir bilirkişi raporunun sunulacağı ikinci duruşmayı beklerken, Hermès'in Paris'teki merkezinin tepki göstermesini sağlamak umuduyla sesini sosyal ağlarda duyurmaya karar verdi.

Nar, "X" (eski adıyla Twitter) üzerinde kendi tabelası ile "Hermès Paris" tabelasını yan yana koyduğu bir dizi mesajla, internet kullanıcılarından Paris merkezli şirkete davaya son vermesi için çağrıda bulunmalarını istedi.