Blinken: ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğine NATO müttefikleri de katılıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 11:50

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) İsveç başkenti Stockholm'de düzenlediği yıllık dışişleri bakanları toplantısıa katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu. Blinken'ın gündeminde Rusya yer aldı.

AGİT toplantısında Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşen Blinken, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tutumu konusunda derin endişeleri olan ABD'nin Ukrayna'yı NATO müttefikleriyle birlikte destekleyeceğini' söyledi.

AGİT toplantısındaki yoğun görüşme trafiği öncesinde Ankara'nın, Rusya ile Ukrayna arasında Donbass konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamış, teklif hem Moskova hem Kiev tarafından olumlu karşılanmıştı.

-Sputnik