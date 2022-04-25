Blinken ve Austin, Kiev’de Zelenski ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Ukrayna devleti için bu kritik anda Kiev'e yaptığı ziyaret çok değerli ve önemlidir. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile savunma yardımı, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna'ya mali destek ve güvenlik garantileri hakkında görüşüldü. Eşi görülmemiş yardımı için ABD'ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- ''Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
- Antalya sahillerinde yoğunluk yaşandı
- Kadıköy'ün simgesi Boğa heykeli bakıma alındı
- Gazla freni karıştırdı, otomobil aşağıya uçtu
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Seçim hazırlıkları başladı
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- Kayıp olan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- Statü değişti, seçime gidiliyor
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- DSÖ'den 'gizemli salgın' uyarısı
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma