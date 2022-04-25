Blinken ve Austin, Kiev’de Zelenski ile görüştü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:36

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Üst düzey ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin Ukrayna devleti için bu kritik anda Kiev'e yaptığı ziyaret çok değerli ve önemlidir. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile savunma yardımı, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, Ukrayna'ya mali destek ve güvenlik garantileri hakkında görüşüldü. Eşi görülmemiş yardımı için ABD'ye teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.