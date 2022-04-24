Putin, Ukrayna'da İngiliz özel kuvetleri için soruşturma başlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Lviv kentinde savaştığı iddia edilen İngiliz SAS kuvvetlerini aramak için soruşturma başlattı
İngiliz DailyMail gazetesine göre; Putin'in kişisel istihbarat teşkilatı olarak bilinen Kremlin Soruşturma Komitesi (IC), İngiliz SAS özel kuvvetlerinin Ukrayna bölgelerinde, özellikle Lviv'deki eylemlerine ilişkin soruşturma başlattı.
Kremlin Soruşturma Komitesi (IC), cumartesi günü İngiliz SAS özel kuvvetlerinden iki grubun, Ukrayna'nın Lviv kentine gönderildiğini ve sabotaj, partizan eylemler, gerilla taktikleri, ajanları işe alma ve eğitme konularında uzman olduklarını iddia etti.
Komite ayrıca, "Yüksek bir olasılıkla, bu uzmanlar, Ukrayna özel servislerinin Rus birlikleri tarafından kontrol edilen Ukrayna topraklarındaki sabotaj gruplarının faaliyetlerini koordine etme becerilerini ve verimliliğini artırmak için geldiler" ifade etti.
Kremlin Soruşturma Komitesi'ne, Vladimir Putin'in üniversiteden sınıf arkadaşı olan suç araştırma uzmanı Alexander Bastrikin başkanlık yapıyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı, "SAS özel kuvvetleri hakkında özellikle Rus haber ajansları tarafından yapılan haberlere yorum yapmıyoruz. Çünkü yanlış ya da eksik bilgi insanların hayatlarını tehlikeye atabilir. Bu yüzden raporları ne onaylıyoruz ne de reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
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