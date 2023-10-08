Blinken'den İsrail'de ölen Amerikalılarla ilgili açıklama: Doğrulamaya çalışıyoruz

Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:30

Güncelleme: 08.10.2023 - 18:54

CNN’e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Birkaç Amerikalının öldürüldüğüne dair bilgi alıyoruz. Bunu doğrulamak için fazla mesai yapıyoruz. Aynı zamanda kayıp Amerikalılar olduğuna dair bilgiler de var, bunları da doğrulamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilnken, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatının "İsrail'e şu anda Hamas'tan gelen saldırılarla başa çıkması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladıklarından emin olmak" olduğunu aktardı.

İsrail’in ek taleplerini incelediklerini kaydeden Blinken, "Sanırım günün ilerleyen saatlerinde bu konuda daha fazla şey duyacaksınız." dedi.

BIDEN, DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Biden, dün İsrail'e kendisini savunması için desteklerinin süreceğini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail’e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." ifadesini kullanmıştı.

'AKSA TUFANI' SALDIRISI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelindeki yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.