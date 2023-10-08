İsrailli solculardan ortak açıklama: 'Sorumlu Netanyahu hükümetinin canice işgal politikası'

Yayınlanma: 08.10.2023 - 16:57

Güncelleme: 08.10.2023 - 16:57

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın dün giriştiği operasyonda Türkiye saatiyle 7.30-8.00 sularında Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan roket saldırısına başladı. Buna karşılık İsrail de dün ilerleyen saatlerde, ‘Demir Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını duyurdu. Pek çok ülkenin lideri itidal çağrısı yaparak tarafları ateşkese çağırsa da ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre, İsrail Komünist Partisi (MAKİ) ve sol partilerin oluşturduğu Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash), Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte bölgede yaşananlara dair ortak açıklama yayımladı.

MAKİ ve Hadash, bahsi geçen ortak açıklamada, "masum sivillere verilen her türlü zararı açıkça kınadıklarının" altını çizdi.

“İSRAİL’DEKİ FAŞİST SAĞ HÜKÜMETİN…”

Hem Arap hem de Yahudi işgal mağdurlarının ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "İsrail'deki faşist sağ hükümetin işgali sürdürme amacıyla işlediği suçlar, durdurulması gereken bölgesel bir savaşa yol açıyor" ifadeleri kullanılarak, şu şekilde devam edildi:

“Yerleşimcilerin hükümetin himayesinde işgal altındaki topraklarda çılgına döndüğü, Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği ve Huwara'da yeni bir pogrom gerçekleştirdiği şoke edici bir hafta geçirdik. Sonunda çok ciddi bir gerilimle uyandık. Bu, sağcı hükümetin ilk günden bu yana körüklediği savaşta tüm bölgeyi tehlikeye atıyor.”

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Huwara kasabası, Aksa Tufanı operasyonundan önceki gün ciddi şiddet olaylarına sahne olmuştu. Kasabada trafiğe takılan bir araçta Filistinli silahlı bir kişinin İsrailli bir aileye ateş açtığı ve kimsenin yara almadan atlattığı olayın ardından İsrailli yerleşimciler bölgede isyan çıkarmıştı.

Aralarında radikal sağcı bir milletvekilinin de bulunduğu onlarca yerleşimci Huwara'ya girmiş ve yaşanan olaylarda 19 yaşındaki Filistinli bir genç öldürülmüştü.

“TEK ÇÖZÜM VAR”

Yerleşimcilerin Huwara baskınını "pogrom" diye niyeleyen MAKİ ve Hadash, "Yaşananlar, Netanyahu hükümeti ve yerleşimcilerin tüm bölgeyi ne kadar tehlikeli bir yöne sürüklediğini gösteriyor" açıklamasında bulundu ve şöyle devam etti:

“Çatışmayı yönetmenin ya da askeri yöntemlerle çözmenin mümkün olmadığı görülüyor. Tek çözüm var: İşgali sona erdirmek için çabalamak ve Filistin halkının meşru taleplerini ve haklarını tanımak.”

“SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN HAMLELERİ BAŞLATIN”

Açıklamada ayrıca, "İşgalin sona ermesi ve adil bir barışın tesisi, bu ülkedeki iki halkın ortak çıkarıdır" ifadeleri yer alarak şunlar dendi:

“Netanyahu hükümetinin son gelişmeleri Gazze Şeridi'ne intikam amaçlı bir saldırı gerçekleştirmek için kullanmasından derin endişe duyuyor, uluslararası toplumu ve bölge ülkelerini savaş davullarını susturmaları için derhal müdahale etmeye çağırıyoruz. Siyasi çözümün desteklenmesini sağlayacak hamleleri başlatın.”