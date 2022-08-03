Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl koridoru çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.
Blinken, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.
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