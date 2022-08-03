Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl koridoru' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl koridoru çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:56
Blinken’den Türkiye’ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahıl gemisi Razoni’nin anlaşma dahilinde ilerleyişini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, çabaları için Türkiye’ye teşekkür etti.

Blinken, Twitter hesabından açıklama yaparak, “Ukrayna'dan kalkan ve Karadeniz'i güvenli bir şekilde geçen ilk tahıl gemisini memnuniyetle karşılıyoruz. Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin krizinin çözümü kapsamında tahılı ihtiyaç olan bölgelere ulaştırma çabalarını takdir ediyoruz” dedi.


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