Bloomberg: Türkiye, S-400’leri iade etmeyi değerlendiriyor

Türkiye’nin, Rusya’dan yaklaşık 10 yıl önce satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini iade etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg’in konuya yakın, isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre bu adım, Ankara ile ABD ve diğer NATO müttefikleri arasındaki uzun süredir devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik kritik bir eşik olarak görülüyor.

Haberde, S-400’lerin geri verilmesinin Türkiye’nin ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını satın almasının önünü açabileceği ifade edildi. Türkiye, S-400 krizi nedeniyle çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil olmayı uzun süredir gündeminde tutuyor.

Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunu geçtiğimiz hafta Türkmenistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Daha önce de iki ülkenin yetkilileri arasında benzer temasların gerçekleştiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmazken, Kremlin ise Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede böyle bir talebin dile getirildiğini yalanladı.

“ABD BASKISI ETKİLİ OLDU”

Bloomberg’in aktardığına göre Erdoğan’ın bu adımı, Washington’un Türkiye üzerindeki baskısını artırmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin F-35 programına dönüş isteği, Erdoğan’ın eylül ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de ele alınmıştı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bu ay yaptığı açıklamada Türkiye’nin S-400’lerden vazgeçmeye yakın olduğunu söylemiş ve sorunun önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözülebileceğini öngörmüştü.

Haberde yer alan bilgilere göre S-400’lerden vazgeçilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlayabilir. Bu durumun, Türk savunma sanayisine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ve F-35 uçaklarına yeniden erişimin önünü açabileceği ifade ediliyor.

Üst düzey bir Türk diplomat, yaptırımların gelecek yıl kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Kaynaklara göre Türkiye, Rusya’dan satın aldığı S-400’ler için ödediği bedelin telafi edilmesini de gündeme getiriyor. Ankara’nın, bu maliyeti Rusya’dan yaptığı petrol ve doğalgaz ithalatı üzerinden dengelemeyi değerlendirdiği, ancak bunun ayrı müzakereler gerektireceği belirtiliyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, S-400’lerin maliyetinin, Türkiye’nin NATO müttefikleri ve özellikle ABD ile ilişkilerinde elde edebileceği diplomatik kazanımlarla kıyaslandığında görece sınırlı kaldığını vurguladı. Haberde, sistemden vazgeçilmesinin Ankara açısından önemli bir siyasi sermaye yaratabileceği ifade edildi.