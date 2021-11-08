Bloomberg yazdı: Erdoğan'ın çok iyi bildiği bir risk

08 Kasım 2021 Pazartesi, 12:50

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'ten Aslıhan Kandemir ve Çağan Koç imzası ile yayınlanan analiz, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz oranları için verdiği mücadeleye dikkat çekiyor.

"Erdoğan'ın faiz savaşı, Türkiye'nin zenginlerini zenginleştiriyor" başlıklı analizde; Türkiye'nin gelişen ekonomisindeki eşitsizliklerin giderek keskinleştiği ve işçi sınıfının zarar görme riski altında olduğu kaydedildi.

Yazıda, Erdoğan'ın daha düşük faiz oranları ile ülkedeki büyümeyi hızlandıracağı ve 2023 seçimleri öncesinde giderek azalan popülaritesini canlandıracağına dair bir inancı olduğu belirtildi.

Son seçimlerden önceki dönemde kredi kaynaklı büyümenin Erdoğan’ın işine yaradığı, ancak bu politikanın yıllar içinde biriken etkisi ve Covid-19'un verdiği zarar ile bu sefer potansiyel sosyal maliyetlerin çok daha büyük olduğunun altı çizildi.

Artan eşitsizliğin özellikle gençleri vurduğunun vurgulandığı makalede, genç işsizlik oranının yüzde 20'nin üzerinde seyrettiği ve manşet rakamın neredeyse iki katı olduğu belirtildi.

"SİYASİ BEDELİ OLACAKTIR”

Bloomberg'in görüşlerine başvurduğu; İstanbul merkezli Global Source Partners ekonomisti Güldem Atabay, kredi patlamasına dayalı bir büyüme sorunu olduğundan bahsederek, "Para birimini baskılıyor ve refahı artırmak için gereken yüksek kaliteli kaynakları çekemiyor. Gelir dağılımındaki bozulma ve kötü yönetim biçiminin siyasi bir bedeli olacaktır" diye konuştu.

"Siyasi bedel" kavramının Erdoğan'ın çok iyi bildiği bir risk olduğunun vurgulandığı analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Kariyerine 1990'larda İstanbul belediye başkanı olarak başladı, altyapıyı geliştirirken, sosyal desteği de genişleterek işçi sınıfı ve şehir sakinleri arasında tabanını oluşturdu. AKP, yirmi yıldır yükselişte olan bir Türkiye'nin başkanlığını yaptı."

AKP TARİHİNİN EN DÜŞÜK DESTEĞİ

Pandeminin, kısmen AKP'nin büyük şehirlerin kontrolünü kaybettiği 2019 durgunluğunun hemen ardından vurduğu belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

“Anketlere göre; iktidara karşı güçlü bir rakibin ortaya çıkmamasına rağmen hem Erdoğan hem de partisi tarihinde ilk kez bu kadar düşük bir desteğe sahip.”



"ERDOĞAN'DAN İYİ BİR ADAY YOK"

Makalede son olarak; Bloomberg’e demeç veren ve adının Yusuf olduğu belirtilen bir esnafın sözlerine yer verildi:

"Ekonomideki sorunların farkındayım ama inanın bana solcuların iktidarda olduğu zamanları hatırlayacak kadar büyüğüm. Hala Erdoğan'dan daha iyi bir aday yok" dedi.