Bloomberg’den çarpıcı analiz: Erdoğan ve Macron 'mercek altında'

23 Mart 2022 Çarşamba, 08:42

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, 24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye ve Fransa arabuluculuk çalışmalarına devam ediyor. Savaştan önce Rusya’yı ziyaret eden ve “uzun masa” ile karşılaşarak gündem olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron buna rağmen savaşın sona ermesi için sık sık açıklamalar yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yoğun bir diplomasi trafiği içine girdi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Macron ve Erdoğan’ın geçmişte Doğu Akdeniz, Türkiye-AB ilişkileri ve Libya gibi birçok farklı konuda karşı karşıya geldiğini hatırlatan Bloomberg, “Macron ve Erdoğan, savaşta Putin’e baskı yapmak için farklılıkları bir kenara koydu” başlığıyla kapsamlı bir analiz yayınladı.

"SOĞUK OLAN İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRİYOR" YORUMU



Macron ve Erdoğan’ın bu hafta gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde de bir araya gelmesinin beklendiği hatırlatılırken iki ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının da yakın çalıştığına dikkat çekildi. Makalede, “Fransa ve Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yardım etme hamleleri iki ülke arasında soğuk olan ilişkileri iyileştiriyor. Macron ve Erdoğan, Putin’in ateşkes ilan etme ve insani koridor oluşturma gibi konularda adım atması için hareketlerini koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor” denildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, iki ismin Rusya’nın işgali sırasında konuştuğunu ve Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde bir araya gelebileceklerini de söyledi. Fransa ve Türkiye dışişleri bakanlarının telefonda görüştüğü ve savunma bakanlarının da Brüksel’de buluştuğu da belirtilirken Türkiye’nin Fransa Büyükelçisi Ali Onaner, “İki ülke de barış için aktif olarak görüşüyor” dedi.

“TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMI DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR”

Bloomberg, “Son yıllarda doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizi, Libya’daki savaş, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışma gibi birçok konuda karşı karşıya geldi. Daha geniş ölçekte Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması NATO müttefiklerini kızdırdı. İki ülke İslam konusunda bile karşı karşıya geldi” yorumunu yaptı. Bloomberg’in makalesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin 2021 yılının Ocak ayından itibaren iyileşmeye başlandığına da dikkat çekildi.

Makalede, “Erdoğan hükümeti Ukrayna ile bağlarını genişletti. Türkiye ayrıca doğalgaz, tarım ürünleri ile birlikte turist konusunda da Rusya’ya bağlı ve taraf seçmek istemiyor. İşgal Avrupa ve ABD’yi bir araya getirirken, Türkiye’nin bu yaklaşımı da değişmeye başlıyor” denildi.