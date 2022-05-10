Bloomberg'den çarpıcı 'Türkiye' analizi: Erdoğan’ın önündeki 'tek engeli' yazdılar

10 Mayıs 2022 Salı, 11:22

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’de yazan Bobby Ghosh, son dönemde Ankara’nın diplomasi hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayımladı.

Sözcü'nün aktardığına göre makalede, “Ülkedeki ekonomik sorunlar, Türkiye liderini ülke dışındaki ilişkileri iyileştirmeye çalışmasına itti. Dostane tonun uzun süreceğine inanmayın” ifadeleri kullandı.

Analizde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son diplomatik hamlelerini görmek ve Ankara’nın Orta Doğu’daki etkisi büyükken 2000’lerin sonundaki ‘Sıfır Sorun’ politikasına döndüğünü görmek iyi. Fakat burada tek bir sorun var: Erdoğan’ın kendisi” yorumuna yer verildi.

Makalede, “Erdoğan’ın alev saçan açıklamaları halen dinmedi. Ne zaman ülkesinde siyasi bir zorlukla karşılaşsa Türkiye’nin yakındaki ya da uzaktaki müttefiklerine sözlü saldırıyor. Örneğin İsrail’in Nazi Almanyası’na benzetmişti (Bir süre önce benzer açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov belki buradan notlar almıştır), Birleşik Arap Emirlikleri’ni Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmakla suçladı ve Mısır lideri General Sisi’yle hiç konuşmayacağını söylemişti” denildi.

“U- DÖNÜŞÜ”

Analizde, Erdoğan’ın bazı ülkelerle normalleşme sürecine girmesinde Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar mercek altına alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden “U- dönüşü” yapabileceği iddia edildi. Analizde, “Dışarıdan yardım gelse bile Türkiye’nin ekonomisinin dramatik bir şekilde iyileşmesi gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar olası değil ve Erdoğan, tatmin olmamış seçmenin dikkatini dağıtmak için bir şeye ihtiyaç duyabilir” denildi.

Son dönemde Türkiye’nin Suudi Arabistan, BAE, Mısır, İsrail ve Ermenistan ile normalleşme çabasına girdiğini ve Erdoğan’ın bir dönem akli dengesini sorguladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da iyi anlaşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

“DAHA SAKİN YAKLAŞTI”

Türkiye’nin bu ülkelerle normalleşme sürecinde birçok taviz verdiğine de vurgu yapılırken Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin Türkiye’de kapatılarak Suudi Arabistan’a devredildiği belirtildi.

Ramazan ayında Kudüs’te Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırılarda Erdoğan’ın geçmiş yıllara göre daha sakin bir tavır sergilediğini aktaran Ghosh, “Peki Türkiye bu iyi ilişkileri sürdürecek mi? Eski ‘Sıfır Sorun’ politikasının mimarı dönemin Dışişleri Bakanı ve daha sonra başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’dan ayrıldı ve şimdi muhalefette. Şu anki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise Davutoğlu gibi uluslararası bir duruşu ya da Ankara’daki yönetim kadrosunda gücü yok. Çavuşoğlu, Erdoğan’ın tekrar alev saçan açıklamalarını yapmamasını umut ediyor” yorumunu yaptı.