Bloomberg'ten 'Erdoğan' yorumu: Çarpıcı iddiayı gündeme getirdi
Türkiye ile 10 ülke arasında yaşanan Osman Kavala gerilimi dış basında gündem olmayı sürdürüyor. Bloomberg'in yetkililere dayandırdığı haberinde, üst düzey danışmanların cumhurbaşkanlığına, "Yeni bir diplomatik kavganın olası ekonomik etkileri hakkında bilgi verdikleri" iddia edildi.
İş İnsanı Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edileceğine yönelik söylemlerle başlayan diplomatik gerilimde tansiyon düştü. Bloomberg, okuyucularına, “Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilmesi çağrısını iptal etti, gerilimi düşürdü” başlıklı bir haber servis etti.
Haberde, “Erdoğan büyükelçilerin sınır dışı edilme talebinden vazgeçti ve Türk Lirası'nı sarsan diplomatik gerilimi azalttı. Bu gerilim Ankara’nın kilit partnerleriyle ilişkisini yıkıma uğratacaktı” ifadelerine yer verildi.
Haberde, "ABD dahil diğer ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri'nin, ev sahibi ülkelerin içişlerine karışmasını engelleyen uluslararası sözleşmelere uyduğunu söyledikleri' hatırlatıldı.
'TAVSİYE EDİLDİ' İDDİASI
Bloomberg, "Türkiye ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kilit müttefikler arasındaki son anlaşmazlık, elçilerin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesiyle alevlendi" yorumuna yer verildi.
Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan yetkililere dayandırılan haberde,"Üst düzey danışmanların, pazartesi günü erken saatlerde cumhurbaşkanlığına yeni bir diplomatik kavganın olası ekonomik etkileri hakkında bilgi vererek, hükümetin elçileri fiilen ayrılmaya zorlayacak herhangi bir adım atmamasını tavsiye ettikleri" iddia edildi.
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