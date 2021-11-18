Bloomberg'den faiz yorumu: Erdoğan'ı dinledi

18 Kasım 2021 Perşembe, 16:26

Politika faizini 100 baz puan daha indirerek yüzde 15'e düşüren Merkez Bankası, aralık ayında da faiz indirimine gidebileceğinin sinyalini verdi. Bloomberg, Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin kararının ardından, "Merkez Bankası, yeni faiz indirimi kararı ile Erdoğan'ı dinledi" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Analizde, "Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değer kaybeden Türk Lirası ve yükselen enflasyona rağmen daha düşük borçlanma maliyetleri hedefiyle yürüttüğü kampanyadan vazgeçmeyeceğini her zamankinden daha net bir şekilde açıklamasının ardından, üst üste üçüncü kez faiz oranını düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

"EN SON TEKRARIYDI"

Bloomberg, "Erdoğan'ın daha düşük oranlar için savaşmaya devam etme kararının arifesinde verdiği sözden sonra, yatırımcılar başka bir indirime hazır hale geldi. Bu yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonu dizginlemek yerine enflasyona yol açtığı yolundaki ortodoks olmayan mantranın son tekrarıydı" yorumunu yaptı.

Analizde "Başkan, gazetecilere verdiği demeçte, politika yapıcılar üzerindeki yoğun siyasi baskı suçlamaları arasında Merkez Bankası politikasına bağımsız olarak karar vereceğini söyledi. Ancak onun çağrılarına kulak asmamak geçmişte Merkez Bankası başkanlarının işlerini kaybetmesine neden olmuştu" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE PİYASALARINI NASIL ÇILDIRTIYOR?"

Analizde, "Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki görüşleri Türkiye piyasalarını nasıl çıldırtıyor?" sorusuna da yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Erdoğan'ın iktidar partisi AKP, onlarca yıldır seçim başarısını, genellikle kredi genişlemesini teşvik etmek için borçlanma maliyetlerini azaltarak hızlı ekonomik büyüme seviyelerine dayandırdı. Salgın sırasında ekonomi sallandığında, Erdoğan ve partisine verilen destek de tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Artan fiyatlar en çok işçi sınıfı tabanına zarar verse de, Erdoğan'ı büyümeyi hızlandırma çabalarını iki katına çıkarmaya sevk etti."

Bloomberg'in anketine göre, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesi öngörülüyordu. Ankete katılan 24 kurumun, medyan beklentisine göre, yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesindeydi.