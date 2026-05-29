Blue Origin'in New Glenn roketi, test sırasında patladı!

Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gelecek hafta planlanan misyon öncesinde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yapılan motor ateşleme testi sırasında New Glenn roketinin patladığı aktarıldı.

Bezos da X'teki açıklamasında, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayın ardından gerekli onarımların yapılacağını ve uçuş faaliyetlerine devam edileceğini belirtti. Yetkililer, patlamada yaralanan olmadığını, çevreye yayılan duman ve gazlar nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi.

New Glenn roketi, 19 Nisan'daki görevinde, yeterli itkiyi sağlayamadığı için taşıdığı uyduyu doğru yörüngeye yerleştirememişti. Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından inceleme başlatılmıştı.

BLUE ORIGIN MİSYONU NEDİR?

Blue Origin'in geliştirdiği New Glenn roketi, şirketin uzay taşımacılığı pazarındaki en iddialı projelerinden biri olarak görülüyor. Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki ağır yük roketi, ticari uyduların yanı sıra devlet kurumlarına ait yükleri ve gelecekte Ay ile derin uzay görevlerine yönelik ekipmanları yörüngeye taşımak üzere tasarlandı. Şirket, New Glenn ile SpaceX'in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerine doğrudan rakip olmayı hedefliyor.

Gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan görev de New Glenn'in operasyonel kabiliyetlerini test etmeyi amaçlıyordu. Blue Origin, yeniden kullanılabilir ilk kademe teknolojisi sayesinde fırlatma maliyetlerini düşürmeyi ve küresel uydu pazarında daha büyük pay elde etmeyi planlıyor. Ancak son testte yaşanan patlama, şirketin ticari uçuş takvimini ve roketin sertifikasyon sürecini yeniden gündeme getirdi.