BM: Avustralya, vatandaşlarını Suriye'de sefalete terk ediyor!

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:10

The Guardian'ın haberine göre; insani yardım grupları ve 12 BM özel sözcüsü, kamplarda tutulan 30'u çocuk 46 Avustralya vatandaşı için duydukları endişe nedeniyle Avustralya hükümetine mektup yazdılar.

Mektup, çocukların travma belirtileri gösterdiği "yetersiz beslenme" ve "sağlık koşulları ve barınmaları korkunç" uyarıları dikkat çekiyor.

Avustralya hükümetine, vatandaşlarını geri alma çağrısında bulunuyor ve “karmaşık ve güvencesiz insan hakları" konusunda verilen "tek yasal ve insani tepki” olduğunu söylüyor.

BM özel sözcüsünün, “bir dizi insan hakkı ihlali ve insanlık dışı, aşağılayıcı, zalimane davranış yaşandığına inanıyoruz" ifadeleri mektupta yer alıyor.

Mekupta; kampların Kürtlerin kontrolünde olduğunu, gözaltına alınan erkeklerin Suriye ve Irak'a, Işid için gönderildiğini, kadınların ve çocukların ise kandırılarak insan ticaretine kurban olduklarını aktarıyor.

Avustralya hükümeti, kamplardaki koşullarla ilgili endişelerini defalarca dile getirdi, ancak geri dönüşleri yalnızca duruma göre değerlendireceğini ve “Avustralya toplumunu” korumaya odaklandığını belirtti.