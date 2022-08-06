BM: Çin-ABD iş birliği olmadan dünyanın en acil sorunlarını çözmenin bir yolu yok

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:57

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından gerilen ABD-Çin ilişkileriyle ilgili soruları cevapladı.

Stephane Dujarric, Tayvan ile ilişkiler konusunda iki süper güç arasında tansiyonun yükselmesi ve Çin'in birçok konuda iş birliğini sona erdirme kararıyla ilgili, dünyadaki zorlukların çözümü için ABD ile Çin arasındaki iş birliğinin önemine atıfta bulundu.

Dujarric, "Açıkçası bu raporları gördük. Sanırım Genel Sekreter için iki ülke arasında etkin bir diyalog ve iş birliği olmadan dünyanın en acil sorunlarını çözmenin bir yolu yok" ifadesini kullandı.

Çin, Nancy Pelosi'nin 25 yıl aradan sonra en üst düzey ABD temsilcisi olarak Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Washington ile askeri müzakerelerden iklim sorununa kadar birçok konuda ABD ile sürdürdüğü iş birliğini sona erdirdiğini açıklamıştı.