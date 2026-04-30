BM’den Hürmüz uyarısı: ’45 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya’

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde konuşan Antonio Guterres, ABD/İsrail-İran savaşının üçüncü ayına girdiğini belirterek mevcut ateşkesin kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı çevresinde seyrüsefer haklarının kısıtlanmasından “derin endişe” duyduğunu ifade eden Guterres, bu durumun küresel ekonomiyi adeta “boğduğunu” söyledi.

TEDARİK ZİNCİRİ VE FİYATLAR BASKI ALTINDA

Guterres’e göre kısıtlamalar bugün kaldırılsa bile küresel tedarik zincirlerinin toparlanması aylar sürecek.

Bu süreçte:

Fiyatların artması

Küresel büyümenin yavaşlaması

Enerji ve gıda piyasalarında dalgalanma

kaçınılmaz olacak.

45 MİLYON KİŞİYE AÇLIK TEHDİDİ

Guterres, kriz senaryolarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı:

Yıl ortasına kadar çözüm olmazsa 32 milyon kişi yoksulluğa sürüklenecek

Gübre tedarikindeki düşüş nedeniyle tarımsal üretim azalacak

45 milyon insan daha aşırı açlık riskiyle karşı karşıya kalacak

‘KÜRESEL DURGUNLUK KAPIDA’

Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların yıl sonuna kadar sürmesi senaryosuna ilişkin ise Guterres, "Enflasyon yüzde 6'yı aşar. Büyüme yüzde 2'ye düşer. Özellikle dünyanın en savunmasız nüfusları arasında büyük acılar baş gösterir ve küresel bir durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Bu da insanlar, ekonomi, siyasi ve sosyal istikrar üzerinde dramatik etkiler yaratır." diye konuştu.

‘TÜM GEMİLERİN GEÇMESİNE İZİN VERİN’

Taraflara mesajının açık olduğunu aktaran Guterres, "Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı Kararı'nda teyit edildiği gibi, seyrüsefer hakları ve özgürlükleri derhal geri verilmelidir. Boğazı açın. Tüm gemilerin geçmesine izin verin. Küresel ekonominin yeniden nefes almasına izin verin." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin mevcut krizin etkisini azaltmak için çalıştığını belirten Guterres, "Bizi uçurumun kenarından geri çekecek çözümler ve barışa giden yolu açabilecek önlemler için şimdi diyalog zamanı. Dünya bekliyor." ifadesini kullandı.