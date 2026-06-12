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BM: Dünya genelinde hâlâ 138 milyon çocuk işçi var

BM: Dünya genelinde hâlâ 138 milyon çocuk işçi var

12.06.2026 18:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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BM: Dünya genelinde hâlâ 138 milyon çocuk işçi var

Birleşmiş Milletler, çocuk işçiliğinde son 25 yılda önemli bir düşüş yaşansa da dünya genelinde 138 milyon çocuğun çalıştırıldığını açıkladı. BM, mevcut ilerleme hızının çocuk işçiliğini ortadan kaldırma hedefi için yetersiz kaldığını vurguladı.
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Birleşmiş Milletler (BM), 2000'den bu yana sayılarda düşüş olsa da dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu belirtti.

BM Cenevre Ofisi, sosyal medya platformu hesabından, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2000'den bu yana çocuk işçilerinin sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, 246 milyondan 138 milyona düştü. Ancak mevcut oranlar hala çok yavaş" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, dünyanın 2025'te çocuk işçiliğini küresel olarak ortadan kaldırma hedefine ulaşmaktan çok uzakta olduğu kaydedildi.

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