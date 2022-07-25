BM duyurdu: Çin nüfusu yarı yarıya azalacak!
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu, 60 yıl önce yaşanan büyük kıtlıktan bu yana ilk kez azalacak. Çin'in nüfus artış hızı önemli ölçüde yavaşladı ve 2025'ten önce nüfusun azalmaya başlaması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi'nin yayımladığı "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporunda, Çin nüfusunun 2023'ten itibaren azalmaya başlayarak 2100 yılına doğru bugünkünün yarısına yakın bir seviyeye ineceği tahmininde bulunuldu.
DOĞUM VERİLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Çin merkezli Global Times'ın haberine göre, Çin'in nüfus artış hızı önemli ölçüde yavaşladı ve 2025'ten önce nüfusun azalmaya başlaması bekleniyor. Pazar günü geç saatlerde yayınlanan doğum verileri, 2021'deki yeni doğumların sayısının birkaç ilde on yıllardır en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor.
Haberde yer alan verilere göre, Çin'in Hunan bölgesindeki doğum sayısı, yaklaşık 60 yıl içinde ilk kez yılda 500 binin altına düştü.
DOĞURGANLIK GİDEREK GERİLİYOR
Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Nüfus ve Aile İşleri Başkanı Yang Wenzhuang da Çin nüfusunun 2021-2025'te azalmaya başlayacağını doğruladı.
Çin'in toplam doğurganlık oranı 1980'lerin sonunda 2,6 düzeyindeydi. 1994'ten bu yana 1,6 ile 1,7 arasında seyreden doğurganlık oranı 2020'de 1,3'e, 2021'de ise 1,15'e geriledi.
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